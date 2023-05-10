В Пакистане арестовали бывшего главу МИД и экс-премьера

В Пакистане арестовали бывшего главу МИД Куреши и экс-премьера Имран Хана

Экс-главу МИД Пакистана Шаха Мехмуда Куреши задержали за подстрекательство и организацию протестов, кроме того, ранее суд в Исламабаде арестовал бывшего премьера Пакистана Имрана Хана на восемь дней по делу о коррупции. Об этом пишет ТАСС.

На фоне задержания Имрана Хана в Пакистане начались массовые протесты, разных областях страны были задержаны более тысячи человек. СМИ также сообщают о четырех погибших и десятках раненых в Пешаваре, где протестующие нападали на здания государственных СМИ. Демонстранты требуют встречи с Ханом.