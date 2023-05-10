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11:56, 10 мая 2023Россия

В России 20 запертых в квартире кошек целый месяц питались телом умершей хозяйки

В Кемерове 20 запертых в квартире кошек в течение месяца питались телом умершей хозяйки

Фото: Anton Darius / Unsplash

В Кемерове десятки запертых в квартире и оставшихся без пищи кошек целый месяц питались телом умершей хозяйки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

О смерти женщины стало известно лишь после того, как соседи вызвали полицию из-за распространившегося по всему подъезду неприятного запаха. Квартиру вскрыли, в ней было обнаружено тело россиянки и 20 обезвоженных кошек.

Волонтеры ищут животным новые дома. До этого кошки будут находиться в подъезде, их подкармливают местные жители.

Ранее в Оренбурге шестилетний мальчик пострадал от напавшей на него бездомной собаки. Это произошло вблизи одного из гаражных кооперативов в Оренбурге. Ребенка доставили в больницу.

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Алан Босиков
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