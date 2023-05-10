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15:18, 10 мая 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за тайную съемку девушек в примерочных в торговом центре

В московском ТЦ «Авиапарк» посетителя задержали за тайную съемку девушек в примерочных

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Посетителя московского торгового центра «Авиапарк» задержали за тайную съемку девушек в примерочных. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По сведениям канала, 33-летний мужчина, работавший сотрудником в столичном НИИ, заходил в магазины под видом покупателя и незаметно следил за привлекательными девушками.

Россиянин не только наблюдал за ними, но и снимал на телефон. На странное поведение мужчины обратили внимание охранники.

В настоящий момент полиция проводит проверку.

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Елизавета Новикова
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