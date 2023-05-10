В России предложили ставить на учет беспилотники и продавать их по паспорту

Депутат Миронов предложил ставить на учет беспилотники и продавать их по паспорту

Беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на территории России следует присваивать уникальные номера и продавать их по паспорту. Об этом в среду, 10 мая, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин указал на необходимость развития рынка беспилотной авиации в стране. «Но цифровизация — это вопрос пусть и недалекого, но будущего. А меры безопасности с учетом диверсий и терактов укронацистов надо принимать уже сегодня», — сказал депутат.

Миронов пояснил, что эту сферу в интересах безопасности граждан должно взять под свой контроль государство. Он предложил присваивать беспилотникам уникальные номера, как VIN у автомобилей или у оружия, а также продавать их по паспорту с обязательной постановкой на учет, внося информацию о покупателе в единую базу данных.

«Это позволит идентифицировать владельца дрона и привлечь его к ответственности в случае нарушений. За использование незарегистрированного беспилотника должна быть предусмотрена административная, а в ряде случаев — уголовная ответственность», — считает глава партии.

Ранее военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников назвал порядок действий в том случае, если человек обнаружил подозрительный беспилотный аппарат. По его словам, в этом случае россиянам следует сфотографировать его или снять на видео, после чего незамедлительно обратиться в полицию.