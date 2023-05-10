Ценам на ноутбуки в России пообещали снижение

«Известия»: к лету 2023 года ноутбуки в России могут подешеветь на 15 процентов

К лету 2023 года ноутбуки в России могут значительно подешеветь. Об этом со ссылкой на источник, близкий к дистрибьюторам электроники, сообщает газета «Известия».

К снижению стоимости приведет переизбыток ноутбуков и комплектующих к ним. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, отпускные цены на ноутбуки снизятся на 5-30 процентов. В рознице техника подешевеет на 15 процентов и более, и особенно это затронет дорогие модели. Вероятнее всего цены опустятся в июне, пообещал эксперт.

Из-за слабого спроса, избыточных запасов и ухудшения макроэкономической ситуации поставки компьютеров в первом квартале 2023 года резко упали. По данным исследовательской компании IDC, в январе–марте на мировой рынок поставили 56,9 миллиона настольных компьютеров и ноутбуков — на 29 процентов меньше год к году. Даже после снижения цен на складах будет излишне много техники вплоть до III квартала, добавили аналитики.

Первая волна удешевления компьютерной техники прошла в начале 2023 года. Из-за развития параллельного импорта и активного ввоза китайских производителей наступило затоваривание складов, и цены на ноутбуки рухнули на 15-30 процентов. При этом в первом квартале 2023-го продажи также сократились примерно на 20 процентов год к году. К этому привели ажиотажный спрос на технику в начале 2022 года, и повышенный интерес к ней во время пандемии.