Греческий экс-генерал Христу: у ВСУ нет возможностей осуществить успешное контрнаступление

Генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу в беседе с РИА Новости оценили шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести успешное контрнаступление. По его словам, у Киева нет возможностей сделать нечто подобное.

«Боевые действия ведутся на юге, на ограниченном поле. Поэтому до сих пор Украина держится. Если поле расширится до театров действий, украинская армия не сможет ответить», — заявил он.

Эксперт добавил, что открытие Россией нового фронта с большой вероятностью привело бы к утрате возможности украинских солдат выстоять даже с учетом военной помощи от западных государств. Он отметил, что в какой-то момент у ВСУ будет возможность начать планируемое контрнаступление, однако они не смогут осуществить его на всех фронтах, поскольку у них нет таких возможностей.

В связи с этим Христу обратился к киевским властям и призвал их сесть за стол переговоров с Россией.

Ранее эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов назвал количество бойцов в рядах ВСУ, которые были подготовлены к проведению контрнаступления против российских военных. По его словам, их численность составляет около 80 тысяч человек.