В США сообщили о разработке агрегатора с ИИ для выявления «дезинформации» России

Блинкен сообщил о разработке Госдепом агрегатора с ИИ для выявления «дезинформации» России

Госдепартамент США разработал агрегатор с технологией искусственного интеллекта (ИИ), который позволяет выявлять в интернете «российскую дезинформацию». Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен во время выступления на мероприятии неправительственной организации Freedom House, передает ТАСС.

Блинкен рассказал, что американские власти работают над решением «масштабной проблемы дезинформации в интернете». В распространении ложных сведений в сети он обвинил Россию, заявив, что от нее идет «поток дезинформации» о спецоперации на Украине.

«В ответ на это Госдепартамент разработал онлайн-агрегатор контента по Украине с поддержкой искусственного интеллекта для сбора поддающейся проверке российской дезинформации и последующего обмена ею с партнерами по всему миру», — сказал госсекретарь Соединенных Штатов. Он добавил, что США также работают с партнерами и научными кругами над обнаружением «фальсифицированных текстов, которые генерируют российские чат-боты».

Ранее глава Генштаба США Марк Милли назвал ИИ самой мощной из всех быстроразвивающихся технологий в ведении войны. По его словам, искусственный интеллект помогает принимать решения быстрее противника.