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14:47, 10 мая 2023Путешествия

Генконсульства популярной страны ЕС перестанут выдавать визы в регионах России

Генконсульства ФРГ в регионах России с 31 мая перестанут выдавать национальные визы

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Генконсульства Германии в российских регионах — Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске — с 31 мая перестанут выдавать национальные визы. Информация об этом появилась на сайте представительства ФРГ в России.

Отмечается, что теперь обработка всех заявлений о выдаче въездных документов будет осуществляться только в посольстве ФРГ в Москве. «Визовые отделы генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений 31 мая 2023 года, — говорится в сообщении. — Визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, однако по причине почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений».

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Кроме того, жителей регионов предупредили, что с 1 июня запись на прием для получения нацвизы будет возможна только через систему бронирования посольства. При этом оплату за оформление документов можно произвести только наличными российскими рублями или выпущенной в Германии банковской картой.

Ранее сообщалось, что после высылки немецких дипломатов из России визовые отделы посольства и генконсульства Германии в Москве и Санкт-Петербурге могут перестать работать уже с июня 2023 года. Российские туристы полагают, что теперь получить визу в ФРГ станет еще сложнее.

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Валентина Процкова
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