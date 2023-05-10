В Конгресс США внесли проект резолюции об освобождении Гершковича

В Палату представителей США внесли проект резолюции об освобождении Эвана Гершковича

В Палату представителей Конгресса США был внесен проект резолюции с призывом к российским властями освободить арестованного за шпионаж обозревателя американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Соответствующий документ опубликован на сайте Конгресса.

«Палата представителей призывает правительство Российской Федерации немедленно освободить Эвана Гершковича, который остается незаконно удерживаемым с марта 2023 года», — говорится в документе. Кроме того, в проекте резолюции содержится требование обеспечить журналисту «полный, свободный и стабильный консульский доступ», а также освободить осужденного за шпионаж бывшего морского пехотинца Пола Уилана.

Помимо этого, авторы документа призывают американского лидера Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и специального представителя президента по делам заложников Роджера Карстенса подчеркивать необходимость освобождения Гершковича при каждом взаимодействии с российской стороной.

Ранее Белый дом сообщил, что Вашингтон взаимодействует с Москвой в вопросе освобождения Гершковича и Уилана. В администрации президента США назвали безосновательными предъявленные обозревателю обвинения и призвали незамедлительно освободить его.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него возбудили дело по статье о шпионаже: следствие считает, что журналист по заданию США собирал данные о предприятии российской оборонной промышленности. Сам обозреватель свою вину отрицает.