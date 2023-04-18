США заявили о взаимодействии с Россией в вопросе освобождения двух американцев

Белый дом сообщил о взаимодействии с Россией в вопросе освобождения Гершковича и Уилана

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что США взаимодействуют с Россией по имеющимся между странами каналам в вопросе освобождения арестованного за шпионаж журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и осужденного американца Пола Уилана, сообщает ТАСС.

«Администрация [президента США Джо] Байдена и [вице-президента Камалы] Харрис взаимодействует с Россией по всем доступным каналам, чтобы вернуть домой Эвана и еще одного американца, Пола Уилана», — заявила она.

Пресс-секретарь Белого дома считает, что предъявленные Гершковичу обвинения являются безосновательными, и призывает незамедлительно освободить его. Также, по ее словам, России необходимо выпустить на свободу Уилана.

Ранее сообщилось, что в Екатеринбурге после обыска задержали общавшегося с Гершковичем пиарщика Ярослава Ширшикова. Отмечается, что причиной обысков стали посты мужчины в Telegram-канале об общении с Гершковичем. Кроме того, Ширшиков в сети оправдывал гибель военного корреспондента Владлена Татарского и журналистки Дарьи Дугиной.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая. Он свою вину отрицает.