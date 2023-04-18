Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:30, 18 апреля 2023Мир

США заявили о взаимодействии с Россией в вопросе освобождения двух американцев

Белый дом сообщил о взаимодействии с Россией в вопросе освобождения Гершковича и Уилана
Эван Гершкович

Эван Гершкович. Фото: РИА Новости

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что США взаимодействуют с Россией по имеющимся между странами каналам в вопросе освобождения арестованного за шпионаж журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и осужденного американца Пола Уилана, сообщает ТАСС.

«Администрация [президента США Джо] Байдена и [вице-президента Камалы] Харрис взаимодействует с Россией по всем доступным каналам, чтобы вернуть домой Эвана и еще одного американца, Пола Уилана», — заявила она.

Пресс-секретарь Белого дома считает, что предъявленные Гершковичу обвинения являются безосновательными, и призывает незамедлительно освободить его. Также, по ее словам, России необходимо выпустить на свободу Уилана.

Ранее сообщилось, что в Екатеринбурге после обыска задержали общавшегося с Гершковичем пиарщика Ярослава Ширшикова. Отмечается, что причиной обысков стали посты мужчины в Telegram-канале об общении с Гершковичем. Кроме того, Ширшиков в сети оправдывал гибель военного корреспондента Владлена Татарского и журналистки Дарьи Дугиной.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая. Он свою вину отрицает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Выносивший с трибуны Яценюка украинский экс-депутат погиб под Херсоном
Байден продлил запрет для связанных с Россией судов заходить в порты США
Российский сенатор назвал мирную инициативу Макрона игрой в слова
Лавров оценил заявления Киева о возврате Крыма
В приграничном российском регионе заявили об атаке беспилотника ВСУ на военкомат
Россиянин стал вторым в рейтинге европейских игроков перед драфтом НХЛ
США заявили о взаимодействии с Россией в вопросе освобождения двух американцев
Житель Подмосковья ударил собутыльника топором и добил ножом
Утечка секретных документов показала степень участия США в конфликте на Украине
В Белом доме прокомментировали заявления главы МИД Бразилии по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.