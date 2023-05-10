Названы сроки возобновления авиасообщения с Грузией

Aviaport: рейсы из России в Грузию будут запущены не раньше, чем через две недели

Авиасообщение России и Грузии может быть восстановлено не раньше, чем через две недели. Ориентировочные сроки возобновления полетов между двумя странами назвал главный редактор агентства Aviaport Олег Пантелеев, передают «Ведомости» в своем Telegram-канале.

По его словам, запуск первых рейсов произойдет «в лучшем случае через две недели, а возможно через месяц или больше» — все будет зависеть от реакции и оперативности властей Грузии.

Специалист подчеркнул, что при желании грузинской стороны Тбилиси может стать еще одним хабом для российских туристов и авиаперевозчиков. «Из столицы Грузии можно улететь прямым рейсом в Ригу, Варшаву, Мюнхен, Париж. Но нельзя сказать, что имеющаяся интенсивность полетов превратит Тбилиси во второй Стамбул или Дубай», — уточнил он.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что отмена запрета на полеты из России в Грузию поможет туроператорам расширить свои предложения, поскольку республика традиционно пользуется высоким спросом у российских путешественников. При этом эксперт отметил, что пока рано говорить о потенциальных ценах на такие полеты.