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17:07, 10 мая 2023Путешествия

Названы сроки возобновления авиасообщения с Грузией

Aviaport: рейсы из России в Грузию будут запущены не раньше, чем через две недели

Фото: Alexander Farnsworth / picture alliance / Globallookpress.com

Авиасообщение России и Грузии может быть восстановлено не раньше, чем через две недели. Ориентировочные сроки возобновления полетов между двумя странами назвал главный редактор агентства Aviaport Олег Пантелеев, передают «Ведомости» в своем Telegram-канале.

По его словам, запуск первых рейсов произойдет «в лучшем случае через две недели, а возможно через месяц или больше» — все будет зависеть от реакции и оперативности властей Грузии.

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Специалист подчеркнул, что при желании грузинской стороны Тбилиси может стать еще одним хабом для российских туристов и авиаперевозчиков. «Из столицы Грузии можно улететь прямым рейсом в Ригу, Варшаву, Мюнхен, Париж. Но нельзя сказать, что имеющаяся интенсивность полетов превратит Тбилиси во второй Стамбул или Дубай», — уточнил он.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что отмена запрета на полеты из России в Грузию поможет туроператорам расширить свои предложения, поскольку республика традиционно пользуется высоким спросом у российских путешественников. При этом эксперт отметил, что пока рано говорить о потенциальных ценах на такие полеты.

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Валентина Процкова
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