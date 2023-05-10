Описано будущее путешествий в Грузию после снятия запрета на полеты из России

Вице-президент РСТ Горин о разрешении полетов в Грузию: транзит через Ереван сохранится

Отмена запрета на полеты из России в Грузию поможет туроператорам расширить свои предложения, однако не повлечет за собой полного отказа от транзита в Грузию через Ереван, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В беседе с «Лентой.ру» он пояснил, что планируемая квота Минтранса на данный момент не сможет полностью покрыть спрос путешественников.

«Теперь туристические компании могут формировать турпродукт именно организованным путешественникам, так как ранее Грузию посещали самостоятельные путешественники на транзитных рейсах через Армению, либо пересекая сухопутную границу "Верхний Ларс"», — объяснил он.

При этом специалист заявил, что пока рано говорить о потенциальных ценах на такие полеты.

«О ценах говорить преждевременно, так как рейсов пока еще нет, есть отмена запрета на полеты и предложение Минтранса о квоте [на полеты в Грузию] в семь рейсов в неделю на самолетах российского производства», — заявил он.

Вначале авиакомпании должны получить квоты и разрешения, а также согласие грузинских авиационных властей на такие перевозки. После этого появятся цены, но семь рейсов — это совсем небольшая квота, до ста человек на рейсе. Между Россией и Армений рейсов в разы больше, поэтому транзит через Ереван сохранится

Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии

Горин также обратил внимание на то, что Грузия традиционно пользуется высоким спросом у российских путешественников.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы, облегчающие туристические поездки между Россией и Грузией. Таким образом, запрет на воздушные перевозки, действовавший с 8 июля 2019 года, утратил свою силу.

В Минтрансе уточнили, что подготовка к запуску авиасообщения уже началась. По данным ведомства, российские авиакомпании смогут ежедневно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.