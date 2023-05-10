Минобороны сообщило об уничтожении до 80 бойцов ВСУ на одном направлении
Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 80 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом в среду, 10 мая, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что помимо живой силы противника на этом направлении были уничтожены четыре автомобиля и одна самоходная артиллерийская установка «Акация».
Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе села Кизомыс.
Также в Минобороны отчитались о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях — там, по данным военного ведомства, российские войска за сутки уничтожили до 70 украинских бойцов.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом. По его словам, так Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.