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14:22, 10 мая 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении до 80 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России сообщило об уничтожении до 80 бойцов ВСУ на херсонском направлении

Фото: Libkos / AP

Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 80 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом в среду, 10 мая, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что помимо живой силы противника на этом направлении были уничтожены четыре автомобиля и одна самоходная артиллерийская установка «Акация».

Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе села Кизомыс.

Также в Минобороны отчитались о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях — там, по данным военного ведомства, российские войска за сутки уничтожили до 70 украинских бойцов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом. По его словам, так Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Варвара Родикова
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