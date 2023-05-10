Минобороны сообщило об уничтожении до 80 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России сообщило об уничтожении до 80 бойцов ВСУ на херсонском направлении

Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 80 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом в среду, 10 мая, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что помимо живой силы противника на этом направлении были уничтожены четыре автомобиля и одна самоходная артиллерийская установка «Акация».

Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе села Кизомыс.

Также в Минобороны отчитались о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях — там, по данным военного ведомства, российские войска за сутки уничтожили до 70 украинских бойцов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом. По его словам, так Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.