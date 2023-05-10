Россиянка призналась в убийстве супруга из-за подозрения в измене

Жительница Татарстана заподозрила ушедшего из дома на день мужа в измене и зарезала его

Жительница Татарстана призналась в убийстве 45-летнего супруга, решается вопрос о ее аресте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

Преступление было совершено в Елабуге. 43-летняя женщина рассказала, что ее муж ушел из дома и в течение дня не возвращался. Россиянка заподозрила мужчину в измене. Когда супруг вернулся домой, подозреваемая зарезала его.

По данным следствия, на самом деле накануне трагедии мужчина не изменял жене, а целый день употреблял спиртное.