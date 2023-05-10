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18:41, 10 мая 2023Силовые структуры

Россиянка призналась в убийстве супруга из-за подозрения в измене

Жительница Татарстана заподозрила ушедшего из дома на день мужа в измене и зарезала его

Фото: Sebastian Pociecha / Unsplash

Жительница Татарстана призналась в убийстве 45-летнего супруга, решается вопрос о ее аресте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

Преступление было совершено в Елабуге. 43-летняя женщина рассказала, что ее муж ушел из дома и в течение дня не возвращался. Россиянка заподозрила мужчину в измене. Когда супруг вернулся домой, подозреваемая зарезала его.

По данным следствия, на самом деле накануне трагедии мужчина не изменял жене, а целый день употреблял спиртное.

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Елизавета Новикова
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