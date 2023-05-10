Япония пообещала продолжить усиливать санкции против России и поддерживать Киев

Генсек кабмина Японии Мацуно пообещал, что Токио продолжит усиливать санкции против России

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно пообещал, что Токио продолжит прилагать усилия по усилению антироссийских санкций, а также оказывать всевозможную поддержку Киеву, сообщает ТАСС.

«Мы будем продолжать жесткие санкции против России и мощную поддержку Украины», — заявил он.

Комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что Запад развязал против Москвы настоящую войну и она вынуждена дать отпор международному терроризму и защитить жителей Донбасса, Мацуно подчеркнул, что ни одна из причин не может являться оправданием тех действий, которые совершает Россия.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Японии резко сократился в первом квартале этого года на 41 процент. Отмечается, что японские власти ограничили или запретили ввозить в Россию широкий список товаров. Крупнейшей товарной группой экспорта в страну в 2022 году стали подержанные автомобили — 41,5 процента от оборота.