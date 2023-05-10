Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:26, 10 мая 2023Мир

Япония пообещала продолжить усиливать санкции против России и поддерживать Киев

Генсек кабмина Японии Мацуно пообещал, что Токио продолжит усиливать санкции против России

Фото: Pixabay

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно пообещал, что Токио продолжит прилагать усилия по усилению антироссийских санкций, а также оказывать всевозможную поддержку Киеву, сообщает ТАСС.

«Мы будем продолжать жесткие санкции против России и мощную поддержку Украины», — заявил он.

Комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что Запад развязал против Москвы настоящую войну и она вынуждена дать отпор международному терроризму и защитить жителей Донбасса, Мацуно подчеркнул, что ни одна из причин не может являться оправданием тех действий, которые совершает Россия.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Японии резко сократился в первом квартале этого года на 41 процент. Отмечается, что японские власти ограничили или запретили ввозить в Россию широкий список товаров. Крупнейшей товарной группой экспорта в страну в 2022 году стали подержанные автомобили — 41,5 процента от оборота.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден предупредил о последствиях дефолта в США. Чем грозит возможный кризис?
Маск пообещал добавить в Twitter видео- и аудиозвонки
Минздрав предложил передать часть обязанностей врачей медсестрам
Два беспилотника попытались атаковать приграничный российский регион
Россиянин нанес 80-летней соседке 50 ударов ножом и был пойман спустя 11 лет
Журналисты не пришли к Байдену из-за его нежелания отвечать на вопросы
Психолог назвала возраст сексуального расцвета женщин
64-летняя бодибилдерша показала рельефный пресс на фото и восхитила поклонников
Парку SSJ-100 в России предсказали сокращение в пять раз
Япония пообещала продолжить усиливать санкции против России и поддерживать Киев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.