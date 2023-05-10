Косметолога обвинили в убийстве двойника Кардашьян

Работавшего без лицензии врача обвинили в непредумышленном убийстве двойника Ким Кардашьян

Работавшую без лицензии врача-косметолога обвинили в убийстве 34-летней модели OnlyFans Кристины Гуркани — двойника телезвезды Ким Кардашьян. Об этом сообщает People.

50-летняя Вивиан Гомес, уточняет окружной прокурор округа Сан-Матео (США), обвиняется в проведении нелегальных косметических операций, а именно — инъекций в ягодицы. Женщине выдвинули обвинения в непредумышленном убийстве и работе без лицензии. Что именно было в инъекциях, покажет токсикологическая экспертиза.

Как рассказал в беседе с изданием пластический хирург Майкл Обенг, как правило, такие инъекции содержат силикон. «А силикон или любая другая инородная субстанция могут перемещаться под кожей, что способно привести к инфекции, затвердению вещества, деформации частей тела. Как любая инфекция, эта может попасть в кровоток, заблокировать сосуды и привести к некрозу, это очень опасно», — предупредил он.

Кристина Гуркани скончалась от обширного инфаркта в результате неудачной пластической операции 20 апреля 2023 года. Врачи оказали манекенщице необходимую помощь, однако им не удалось ее спасти.