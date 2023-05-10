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15:07, 10 мая 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 10 мая
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 10 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

За сутки на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — российские войска ликвидировали до 500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, Вооруженным силам России удалось пресечь действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской и Запорожской областях, а также в Луганской народной республике.

По словам официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, на донецком направлении штурмовые отряды продолжили наступление на северо-западной и западной окраинах Артемовска (украинское название города — Бахмут). В свою очередь, подразделения Воздушно-десантных войск России сковывали действия противника на флангах. За сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ.

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Помимо этого, системы противовоздушной обороны (ПВО) в районе Изюма Харьковской области сбили самолет Су-27 ВСУ. В течение суток системы ПВО перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и уничтожили десять беспилотников противника.

Конашенков добавил, что за все время проведения СВО уничтожены 420 самолетов, 230 вертолетов, 4062 беспилотника, 421 зенитный ракетный комплекс, 9067 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4780 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 103 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Никита Абрамов
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