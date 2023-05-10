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09:40, 10 мая 2023Ценности

Хайди Клум станцевала в бикини на камеру

Немецкая модель Хайди Клум станцевала в бикини с принтом в виде вишни на камеру

Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном наряде и показала видео фанатам. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя знаменитость распустила волосы и станцевала на камеру в бикини белого цвета с принтом в виде вишни и в босоножках на высоком каблуке. В начале ролика также видно, что Клум делают укладку и макияж в нюдовых оттенках. От аксессуаров телезвезда отказалась.

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Отмечается, что Клум ограничила возможность комментировать ее публикации в социальных сетях.

Манекенщица регулярно делится с подписчиками подобными кадрами. В апреле она сфотографировалась в откровенном наряде яркого цвета, показав таким образом фигуру поклонникам. 49-летняя знаменитость позировала перед фотографом на газоне во дворе собственного дома. Манекенщицу запечатлели в желтом бикини и меховой шляпе с золотыми патчами под глазами.

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Карина Черных
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