Жена Дмитрия Тарасова сделала пластику груди и описала ее фразой «будто родила»

Российская модель Анастасия Костенко сделала пластику груди в клинике в Дубае

«Вторая вице-мисс Россия — 2014», жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко сделала пластику груди и описала ее фразой «будто родила». Об этом она рассказала в сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

29-летняя манекенщица сняла видео, лежа в больничной палате после выхода из наркоза. Она отметила, что хорошо себя чувствует и довольна результатом хирургического вмешательства. «Я очень счастлива. Будто родила, окситоцин повысился. (...) Это роскошество, шедевр, врач — просто ювелир», — заявила автор ролика. Известно, что модель делала операцию в дубайской клинике.

Родившая в браке троих детей Костенко указала, что не намерена утаивать информацию о коррекции внешности от поклонников. «Я рада, что мне не нужно ничего скрывать. Во-первых, я у всех на виду... И задача — сделать лучше себе, я-то знаю, что у меня было. Я в восторге», — заверила она.

В апреле российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала лицо после первой пластической операции. На размещенных кадрах знаменитость предстала в профиль, продемонстрировав произошедшие изменения. Было видно, что они затронули линию подбородка, на коже в районе которой оказались гематомы.