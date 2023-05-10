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13:09, 10 мая 2023Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 11 и 12 мая из-за заморозков

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Власти Крыма объявили штормовое предупреждение из-за прогнозируемых заморозков. О надвигающейся на курорты полуострова опасности россиян предупредили на сайте главного управления МЧС России по региону.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 11 и 12 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус двух градусов по Цельсию», — сообщили в ведомстве.

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Спасатели призвали местных жителей и туристов отказаться от длительных походов в горно-лесную местность в ближайшие двое суток, а водителям автотранспортных средств быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее стало известно, что россиянам станет проще попасть в Крым — отечественная транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» анонсировала запуск еще двух поездов на лето. Дополнительные составы будут запущены из Москвы в Феодосию с 26 мая до конца сентября 2023 года. 

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Валентина Процкова
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