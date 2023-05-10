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04:29, 10 мая 2023Россия

В России заявили о новой реальности для США

Сенатор Пушков заявил о проигрыше США в битве за Сирию и неспособности изменить реальность
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: пресс-служба Совета Федерации России / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление США, что Сирия не достойна возвращения в Лигу арабских государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Заявление США, что Сирия "не заслуживает" такого возвращения, не способно изменить новой реальности: это уже арьергардные заявления после проигранной Вашингтоном схватки за Сирию», — заявил он.

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Политик из России добавил, что восстановление членства Сирии в организации дезавуирует заявления 2011 года ряда западных и арабских лидеров о неизбежности отставки президента Башара Асада.

«По сути, ЛАГ, объединяющая более 20 государств арабского мира, признала (за исключением нескольких стран, в частности, Катара) необратимость сдвигов в Сирии под руководством президента Асада, как и восстановление контроля Дамаска над основной частью территории страны», — заключил он.

Ранее главы МИД Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и ОАЭ пригласили Сирию вернуться в «арабское лоно».

В 2011-мгоду страну исключили из Лиги арабских государств до тех пор, пока правительство президента страны Башара Асада «не обеспечит защиту сирийского гражданского населения». Тогда же закрылись большинство арабских посольств в Дамаске.

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Марина Совина
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