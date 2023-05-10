В Москве совершила самоубийство безответно влюбленная в девушку восьмиклассница

Baza: в Москве совершила самоубийство безответно влюбленная в девушку 14-летняя школьница

В Москве совершила самоубийство восьмиклассница, которая была безответно влюблена в знакомую девушку. Об этом сообщил Telegam-канал Baza.

По информации авторов поста, тело 14-летней школьницы нашли в ночь на 10 мая под окнами ее квартиры в Ново-Переделкине. От полученных травм девочка скончалась на месте. При обыске вещей и жилья восьмиклассницы предсмертной записки найдено не было. Однако стало известно, что накануне гибели восьмиклассница сильно поругалась с матерью.

О том, что школьница страдала из-за неразделенной любви к другой девушке, рассказали знакомые семьи погибшей, пишет канал. Чтобы справиться с эмоциями, девочке приходилось посещать психолога. Кроме того, недавно она уже пыталась покончить с собой.

Ранее в Академическом микрорайоне Екатеринбурга 15-летний подросток совершил суицид после выписки из частного реабилитационного центра. По предварительной информации, мальчик был сильно покалечен — предположительно, его избили незадолго до возвращения домой. Причины, по которым ребенок оказался в реабилитационном центре, не уточняются.