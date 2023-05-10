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11:34, 10 мая 2023Мир

Тинейджер напал с ножом на детский дом из-за неразделенной любви

PAP: 19-летний тинейджер напал на детский дом с ножом, убил подругу и ранил 10 человек

Фото: Robert Michael / Globallookpress.com

В Польше 19-летний тинейджер напал на детский дом с ножом, убил свою бывшую 16-летнюю подругу и ранил еще 10 человек. Об этом сообщает польское агентство PAP.

По словам задержанного полицией преступника, мотивом для нападения стала неразделенная любовь. Сейчас подросток пребывает в одиночной камере.

Отмечается, что пятеро пострадавших госпитализированы в срочном порядке, а остальным медицинская помощь была оказана на месте.

Ранее в польском городе Легница мужчина напал на трех украинских беженок. Злоумышленник нанес смертельные ранения 37-летней женщине, ударил ножом ее 14-летнюю дочь и еще одну квартирантку. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Глеб Бажуткин
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