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11:16, 10 мая 2023Мир

В Москве началась встреча глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана

В Москве началась четырехсторонняя встреча глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве началась четырехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Турции, Ирана и Сирии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель российского министерства Мария Захарова.

К посту она приложила видео, на котором в зал заседания проходят глава МИД РФ Сергей Лавров, его турецкий и иранский коллеги Мевлют Чавушоглу и Хосейн Амир Абдоллахиян. Также во встрече участвует глава сирийского МИД Фейсал Микдад.

Мероприятие проходит в одном из залов Дома приемов российского министерства на Спиридоновке. Известно, что встреча будет посвящена сирийскому мирному урегулированию.

Отношения между Турцией и Сирией обострились после начала конфликта в арабской республике в 2011 году. Тогда же в Турцию прибыло множество беженцев из Сирии, а дипломатические связи между двумя государствами были прекращены.

Процесс нормализации отношений между Анкарой и Дамаском был запущен в конце 2022 года, когда в Москве состоялись консультации глав военных ведомств России, Турции и Сирии. В ходе них страны договорились создать совместную трехстороннюю комиссию, а позже к консультациям на уровне глав дипломатических ведомств решил присоединиться Иран.

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Полина Матюхина
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