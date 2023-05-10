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12:47, 10 мая 2023Ценности

47-летняя Милла Йовович показала лицо без макияжа

47-летняя Милла Йовович показала на видео лицо без макияжа и фильтров

Кадр: @millajovovich

Американская актриса Милла Йовович показала лицо без макияжа и фильтров. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России).

На размещенных кадрах 47-летняя знаменитость предстала во время подготовки к шоу бренда Chanel, презентовавшего новую коллекцию. Звезда продемонстрировала гладкую кожу без косметики, в то время как парикмахер Кэндис Бернс делала ей прическу, укладывая наверх объемную челку.

Впоследствии визажистка Холли Силиус нанесла артистке макияж, подчеркнув глаза длинными черно-розовыми стрелками. Также она накрасила Йовович губы нюдовой помадой.

Ранее американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек также показала внешность без макияжа и порадовала фанатов. 56-летняя знаменитость поделилась серией фото с подготовки к благотворительному балу Met Gala. На размещенных кадрах звезда позирует вместе со своей коллегой, испанской актрисой и моделью Пенелопой Крус.

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Алина Гостева
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