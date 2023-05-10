Появилось видео с места смертельного пожара в московской многоэтажке

Прокуратура опубликовала видео с места смертельного пожара в многоэтажном доме в Москве

Прокуратура опубликовала видео с места смертельного пожара в жилом доме в Москве, в результате которого погибли три человека. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале ведомства в среду, 10 мая.

ЧП произошло в многоэтажке на Северодвинской улице. Точная причина возгорания в трехкомнатной квартире будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

По предварительным данным, один из мужчин погиб, когда выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. «Его тело с повреждениями характерными при падении с высоты обнаружено под окнами жилого дома», — уточнили в прокуратуре.

Второе тело нашли в квартире после тушения. Еще один житель столицы, несмотря на оказанную медпомощь, погиб на первом этаже дома. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).