В Москве при пожаре погибли три человека

В Москве на Северодвинской улице три человека погибли при пожаре в многоэтажке

Три человека погибли при пожаре в многоэтажном доме на Северодвинской улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным авторов канала, огонь распространился на 13-м этаже здания. Один из погибших скончался, когда пытался спастись от пожара, выпрыгивая из окна.

Пожарные ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров. На месте происшествия работают экстренные службы, о причинах пожара пока неизвестно.

Ранее на севере Москвы в одном из многоэтажных домов произошел пожар, при котором погибли два человека. Огонь распространился в квартире на девятом этаже на 2-й Квесисской улице. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.