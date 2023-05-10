Журналисты не пришли к Байдену из-за его нежелания отвечать на вопросы

NYP: 20 журналистов не пришли к Байдену из-за его нежелания отвечать на вопросы

На брифинге Белого дома в понедельник, 8 мая, не досчитались 20 журналистов, которые проигнорировали приглашение и не пришли на мероприятие из-за нежелания президента США Джо Байдена отвечать на вопросы прессы. Об этом сообщает американская газета New York Post (NYP).

«Мы пригласили на мероприятие 50 репортеров, но у нас не хватило места, чтобы разместить еще около двух десятков человек. Когда мероприятие началось, не все 50 аккредитованных репортеров пришли», — заявил газете один из чиновников Белого дома. Отмечается, что в мероприятии также участвовали Байден и министр транспорта Пит Буттиджич.

«Многие журналисты известных новостных агентств заявили газете, что они даже не пытались попасть на мероприятие Байдена в понедельник, потому что в последние месяцы президент редко отвечал на вопросы», — объяснили причину обозреватели NYP, отмечая, что их газета была исключена из числа СМИ, допущенных к мероприятиям Белого дома из-за освещения уголовного расследования, связанного с сыном американского президента — Хантером Байденом, в преддверии решения о выдвижении официального обвинения прокуратуры.

Ранее газета The Washington Post назвала президента США Джо Байдена «уклонистом» от средств массовой информации, что, по мнению авторов статьи, вредит его президентству и нации. В материале отмечается, что за последние сто лет только президенты Ричард Никсон и Рональд Рейган проводили меньше пресс-конференций.