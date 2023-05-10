Стала известна дата переговоров Армении и Азербайджана по мирному договору

МИД Армении сообщило, что переговоры с Азербайджаном по мирному соглашению пройдут 19 мая

Переговоры по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном пройдут 19 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы армянского министерства иностранных дел (МИД) Мнацакана Сафаряна.

«Запланированы переговоры на уровне глав МИД 19 мая. На столе переговоров — текст мирного соглашения», — сказал Сафарян. Telegram-канал Spuntik Армения также сообщил, что дипломаты встретятся в Москве.

Ранее секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил, что прогресс в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном отсутствует. Затем глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что сторонам удалось добиться согласования отдельных пунктов мирного договора.