Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:51, 10 мая 2023Бывший СССР

Стала известна дата переговоров Армении и Азербайджана по мирному договору

МИД Армении сообщило, что переговоры с Азербайджаном по мирному соглашению пройдут 19 мая

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Переговоры по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном пройдут 19 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы армянского министерства иностранных дел (МИД) Мнацакана Сафаряна.

«Запланированы переговоры на уровне глав МИД 19 мая. На столе переговоров — текст мирного соглашения», — сказал Сафарян. Telegram-канал Spuntik Армения также сообщил, что дипломаты встретятся в Москве.

Ранее секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил, что прогресс в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном отсутствует. Затем глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что сторонам удалось добиться согласования отдельных пунктов мирного договора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин снял запрет на полеты в Грузию. Когда туристам ждать возобновления прямых рейсов?
В России предложили ставить на учет беспилотники и продавать их по паспорту
В Турции оценили вероятность второго тура президентских выборов
Медведев отреагировал на переименование Польшей Калининграда в Крулевец
В Польше раскрыли сумму изъятых у посольства России средств
В Челябинске отреагировали на возмутившую депутата серию «Гриффинов» о городе
Глава Федерации дзюдо России объяснил скандал с георгиевскими лентами на ЧМ
Москвичи признались в нехватке денег для обновления своего гардероба
В России ответили на решение Польши переименовать Калининград
Россиянина задержали за тайную съемку девушек в примерочных в торговом центре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.