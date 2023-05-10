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15:11, 10 мая 2023Мир

Польша пообещала создать сильнейшую армию в Европе

Глава Минобороны Польши Блащак: через два года польская армия станет сильнейшей в Европе

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Через два года польская армия станет сильнейшей в Европе. С таким обещанием выступил вице-премьер и глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в интервью Polskie Radio.

По словам министра, цель Варшавы — создать сильную польскую армию, чтобы «Россия не решилась напасть на страну». «Я полагаю, что мы на правильном пути, чтобы за два года создать самую сильную сухопутную армию в Европе, которая отпугнет агрессора», — подчеркнул Блащак.

Ранее глава польского МВД Мариуш Каминьский сообщил, что Польша начала строительство «невиданного по современности» электронного заграждения на границе с Калининградской областью России. Он отметил, что на нем будут установлены камеры дневного и ночного видения и датчики движения для мониторинга ситуации.

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Семен Александров
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