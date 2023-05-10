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15:29, 10 мая 2023Мир

В Польше раскрыли сумму изъятых у посольства России средств

Rzeczpospolita: Польша изъяла со счетов посольства и торгпредства РФ 1,2 миллиона долларов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Власти Польши изъяли у посольства и торгового представительства России 1,2 миллиона долларов. Сумму изъятых средств раскрыла газета Rzeczpospolita.

Отмечается, что более года назад прокуратура страны заблокировала на счетах посольства РФ около 800 тысяч злотых и свыше 912 тысяч долларов (совокупно — 1,2 миллиона долларов). «А недавно [прокуратура] изменила форму обеспечения — она признала их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислила на свой счет», — пишут журналисты.

По данным издания, 10 мая решение прокуратуры окончательно вступило в силу.

В конце апреля посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что власти страны изъяли и перечислили на счета прокуратуры средства со счетов посольства, а также торгпредства в банке Santander. Тогда сумма изъятых средств не уточнялась, однако дипломат отмечал, что речь идет о значительных средствах.

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Варвара Кошечкина
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