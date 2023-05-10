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15:37, 10 мая 2023Ценности

Звездные парикмахеры назвали самые модные прически на лето

Стилист Сэм Макнайт назвал объемные прически в стиле 1990-х самыми модными на лето

Фото: Süheyl Burak / Unsplash

Редакторы журнала Vogue совместно со звездными парикмахерами назвали самые модные прически на лето. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь специалисты выделили объемные укладки в стиле 1990-х годов. «Я понял, что объемная и полностью высушенная с помощью фена прическа никогда не выйдет из моды», — объяснил стилист Сэм Макнайт.

Кроме того, в тренде окажутся прически в стиле глэм-рок. По словам экспертов, растрепанные волосы и рваные челки, которые были особенно популярны в 1970-х, вновь вернутся в моду в грядущем теплом сезоне. Вдобавок собеседники издания обратили внимание на маллет. «Оставьте длинные пряди, например, на шее и возле ушей. Стрижка смягчит скулы и линию подбородка», — пояснил парикмахер Адир Абергель.

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Помимо прочего, авторы материала посоветовали присмотреться к конским хвостам, завязанным узлом на голове. «Соберите волосы в хвост, разделите их на две части, а затем завяжите их в узел. Если у вас тонкие волосы, завяжите их один раз и заколите. Чем неряшливее, тем лучше», — уточнил парикмахер Ларри Кинг.

В заключение специалисты отметили в данном списке также стрижку боб (стрижка с удлинением на лицо и укороченным, градуированным, объемным затылком — прим. «Ленты.ру») с тупым срезом. Во время укладки необходимо следить за прядями у лица, предупредили эксперты. По их мнению, когда они находятся во влажном состоянии, их нужно укладывать за уши для получения естественного и изящного завитка.

В апреле сооснователь магазина товаров для волос Hail Your Hair Гэри Дуглас назвал омолаживающие женские стрижки. Эксперт отметил, что с возрастом структура женских волос меняется. Так, они могут стать более истонченными и вьющимися, поскольку кожа начинает вырабатывать меньше себума. По этой причине он посоветовал присмотреться к такой прическе как боб, который добавляет прядям объем и улучшает внешний вид.

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Мария Винар
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