Россия установила новый рекорд по морским поставкам нефти

Bloomberg: за 4 недели Россия отправляла по морю рекордные 3,55 млн баррелей нефти в сутки

За последние четыре недели Россия в среднем отправляла по морю 3,55 миллиона баррелей сырой нефти в сутки, что стало рекордом с начала прошлого года. Об этом со ссылкой на подсчеты Bloomberg пишет РБК.

За аналогичный период год назад поставки были почти на 0,4 миллиона баррелей меньше. Агентство ведет собственную статистику с января прошлого года и с того момента ни разу не фиксировало больший среднемесячный объем.

Главными покупателями за последний месяц остаются Индия (1,87 миллиона баррелей), Китай (1,01 миллиона) и Турция (0,18 миллиона). Остальной объем был отправлен в неизвестные страны, в Европу поставки идут на незначительном уровне.

В то же время аналитики издания отмечают, что рост поставок не помогает Москве увеличить доходы от продажи сырья. Этому мешают существенный дисконт по отношению к эталонным сортам нефти и дополнительные расходы на страхование.

При этом российские власти утверждают, что выполняют взятое на себя обязательство по добровольному сокращению добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Как объяснил вице-премьер Александр Новак, рост поставок по морю связан с сокращением прокачки по нефтепроводу «Дружба» в Европу.

Ранее источники Reuters сообщили, что в мае российские компании могут увеличить экспорт нефти из западных портов (Новороссийск, Приморск, Усть-Луга) на два процента.