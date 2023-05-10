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18:08, 10 мая 2023Культура

В Бразилии объявили трехдневный траур после смерти рок-певицы Риты Ли

Президент Бразилии объявил трехдневный траур по всей стране после смерти певицы Риты Ли

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур по всей стране после смерти местной рок-певицы и композитора Риты Ли. Об этом пишет «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию ТАСС.

Глава республики заявил, что культовая артистка была и остается одним из величайших и наиболее гениальных музыкантов Бразилии. Она, по словам Лула да Силвы, «опередила свое время» и по праву заслужила звание «королевы бразильского рока».

Певица умерла 8 мая в своем доме в Сан-Паулу в возрасте 75 лет после продолжительной борьбы с раком легких. Рита Ли Жонас ди Карвальо обрела широкую популярность в 1960-1970-х годах, будучи участницей группы Os Mutantes. В 2001 году получила награду на премии Latin Grammy в номинации «Лучший рок-альбом на португальском языке», представив свою пластинку «3001».

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Сергей Равин
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