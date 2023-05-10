В Бразилии объявили трехдневный траур после смерти рок-певицы Риты Ли

Президент Бразилии объявил трехдневный траур по всей стране после смерти певицы Риты Ли

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур по всей стране после смерти местной рок-певицы и композитора Риты Ли. Об этом пишет «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию ТАСС.

Глава республики заявил, что культовая артистка была и остается одним из величайших и наиболее гениальных музыкантов Бразилии. Она, по словам Лула да Силвы, «опередила свое время» и по праву заслужила звание «королевы бразильского рока».

Певица умерла 8 мая в своем доме в Сан-Паулу в возрасте 75 лет после продолжительной борьбы с раком легких. Рита Ли Жонас ди Карвальо обрела широкую популярность в 1960-1970-х годах, будучи участницей группы Os Mutantes. В 2001 году получила награду на премии Latin Grammy в номинации «Лучший рок-альбом на португальском языке», представив свою пластинку «3001».