Названы два условия для спасения зерновой сделки

Политолог Станкевич: для спасения зерновой сделки нужно вернуть Россельхозбанк в SWIFT

Для спасения зерновой сделки нужно вернуть Россельхозбанк в SWIFT и издать инструкцию от Евросоюза о разрешении экспорта российских удобрений. Такие условия назвал бывший советник президента России политолог Сергей Станкевич в разговоре с 360tv.

«На этот счет должна быть внятная инструкция Еврокомиссии, это несложно сделать. Вот эти две вещи простые. И тогда зерновая сделка будет спасена, и она сможет продолжить работу», — заявил эксперт.

Ранее стало известно, что стороны, участвующие в переговорах по зерновой сделке, еще не принимали решений по ее продлению. «Я не знаю, откуда вы взяли эту информацию, но никаких решений не принято. В Стамбуле пройдут переговоры, и по итогам этих переговоров появится ясность», — заявил источник, комментируя информацию о вероятном продлении зерновой сделки 18 мая.