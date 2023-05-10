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13:06, 10 мая 2023МирПартнерский материал

Названы два условия для спасения зерновой сделки

Политолог Станкевич: для спасения зерновой сделки нужно вернуть Россельхозбанк в SWIFT

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Для спасения зерновой сделки нужно вернуть Россельхозбанк в SWIFT и издать инструкцию от Евросоюза о разрешении экспорта российских удобрений. Такие условия назвал бывший советник президента России политолог Сергей Станкевич в разговоре с 360tv.

«На этот счет должна быть внятная инструкция Еврокомиссии, это несложно сделать. Вот эти две вещи простые. И тогда зерновая сделка будет спасена, и она сможет продолжить работу», — заявил эксперт.

Ранее стало известно, что стороны, участвующие в переговорах по зерновой сделке, еще не принимали решений по ее продлению. «Я не знаю, откуда вы взяли эту информацию, но никаких решений не принято. В Стамбуле пройдут переговоры, и по итогам этих переговоров появится ясность», — заявил источник, комментируя информацию о вероятном продлении зерновой сделки 18 мая.

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Виктория Кондратьева
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