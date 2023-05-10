Названы способы распознать выходящие за рамки дозволенного сексуальные фантазии

Психолог Моторин назвал сексуальные фантазии нормальным явлением в гармоничных отношениях

Психолог-консультант Олег Моторин назвал эротические фантазии естественным элементом гармоничных отношений. Он и его коллега, психолог Инесса Спинка назвали «Ленте.ру» способы распознать фантазии, выходящие за рамки дозволенного.

«Мы все имеем различные сексуальные фантазии — одни более необычные, чем другие. Но бывает трудно определить, когда они выходят за рамки социально приемлемых. Многие из нас не решаются открыть свои сокровенные и темные желания, боясь осуждения или насмешек», — говорит Моторин.

По словам психолога, нет однозначного ответа на вопрос, когда сексуальные фантазии могут перейти грань дозволенного и перестать быть нормальным явлением. В интимной сфере все сводится к индивидуальному уровню комфорта человека.

Психолог Спинка добавила, что само по себе наличие разных эротических желаний не является признаком неадекватности человека. Однако адекватного человека отличает то, что он прекрасно осознает разницу между воображаемым и реальным. Это значит, он не даст фантазиям, находящимся за гранью, воплотиться в жизнь.

Если фантазия включает действие, которое считается уголовно наказуемым в реальном мире (например, изнасилование), то для большинства людей оно нежелательно и в воображении. Люди могут чувствовать себя неловко, например, исследуя темы вроде БДСМ. Необходимо обсуждать с партнером, что находится в пределах дозволенного, а что нет Олег Моторин психолог

Обычно сексуальные фантазии обсуждают партнеры, доверяющие друг другу. Сохранение любой подобной информации между двумя людьми помогает уберечь чувства от осуждения со стороны, говорит Моторин.

Обсуждения всех интимных моментов должны оставаться конфиденциальными. Нельзя рассказывать о них другим, даже если кажется, что посторонние поймут или будут рады таким разговорам Олег Моторин психолог

Моторин рассказал, что расширение границ — это то, что происходит естественно со временем в отношениях. Поэтому имеет смысл осторожно продвигаться вперед, пока каждый не почувствует себя комфортно при обсуждении любой темы. Это позволит обмениваться более рискованными мыслями с течением времени, когда обе стороны привыкают и начинают полностью доверять друг другу.

Спинка уверена, что любые фантазии, в том числе и эротические, — это подсознательное проявление неудовлетворенности.

Сексуальные грезы — это индикаторы, что где-то вы чувствуете себя неуверенно или от чего-то устали. Эмоциональное состояние проявляет себя в фантазиях, и на это надо обратить внимание, а не игнорировать или, тем более, пытаться подавить. Эротические фантазии — защитный механизм психики Инесса Спинка психолог

Прежде чем начать делиться откровенными мыслями, следует уяснить границы фантазий, приемлемые для партнера. И, если обе стороны «за», можно начинать действовать, отметил психолог. Однако действовать следует осторожно и предсказуемо для партнера.

В процессе разговора с партнером зачастую раскрывается и мотив, который лег в основу той или иной фантазии. Например, женщина часто представляет себя в роли жертвы. В итоге она предлагает своему партнеру игру по определенным правилам, такую, которая укладывается в рамки ее сексуальной фантазии, рассказала Спинка. В процессе же разговора выясняется, что она просто хочет снять с себя часть ответственности, которая тяготит ее в реальной бытовой и трудовой жизни, делегировав некоторые из своих забот партнеру.

Относясь спокойно к появлению эротических фантазий, обсуждая их с партнером и стремясь понять первопричину возникновения, можно разнообразить свою сексуальную жизнь и преодолеть определенные психологические зажимы, подвела итог психолог.

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