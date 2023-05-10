В граничащем с Украиной российском регионе загорелся склад

ТАСС: в Брянской области загорелось складское помещение

В граничащей с Украиной Брянской области загорелся склад. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по российскому региону, пишет ТАСС.

«По предварительным данным, возгорание происходит на площади 100 квадратных метров, пожарно-спасательные подразделения работают на месте», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительной информации, пожар возник в складском помещении с продуктами.

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