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18:21, 10 мая 2023Силовые структуры

Метавшего дротики в своих детей и избивавшего их россиянина осудили на 5 лет

В Петербурге суд дал 5 лет отцу, метавшему дротики в своих детей и избивавшего их кулаками

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя Сергея Сорокина, избивавшего своих детей, к пяти годам колонии общего режима. Об этом в среду, 10 мая, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Россиянина признали виновным по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Следствие и суд установили, что с 2012 по 2022 год мужчина регулярно применял насилие в отношении дочери и сына: бил их кулаками по голове и лицу, метал в них дротики, душил девочку. Также отец направлял на детей пистолет и ружье и угрожал выстрелить, а однажды нанес каждому из несовершеннолетних не менее 280 ударов скакалкой по спине, животу, рукам и ногам.

Как следует из материалов дела, причиной такого поведения фигуранта были, например, покупка в магазине дорогого майонеза или обмен своих игрушек на игрушки друзей в детском саду. До заключения под стражу Сорокин работал старшим кузнецом.

Ранее жительница башкирского села Янтышево попыталась перерезать горло спящей 12-летней дочери. Крики девочки услышал ее отец и, подбежав, успел оттолкнуть супругу.

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Илона Палей
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