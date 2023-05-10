Метавшего дротики в своих детей и избивавшего их россиянина осудили на 5 лет

В Петербурге суд дал 5 лет отцу, метавшему дротики в своих детей и избивавшего их кулаками

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя Сергея Сорокина, избивавшего своих детей, к пяти годам колонии общего режима. Об этом в среду, 10 мая, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Россиянина признали виновным по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Следствие и суд установили, что с 2012 по 2022 год мужчина регулярно применял насилие в отношении дочери и сына: бил их кулаками по голове и лицу, метал в них дротики, душил девочку. Также отец направлял на детей пистолет и ружье и угрожал выстрелить, а однажды нанес каждому из несовершеннолетних не менее 280 ударов скакалкой по спине, животу, рукам и ногам.

Как следует из материалов дела, причиной такого поведения фигуранта были, например, покупка в магазине дорогого майонеза или обмен своих игрушек на игрушки друзей в детском саду. До заключения под стражу Сорокин работал старшим кузнецом.

Ранее жительница башкирского села Янтышево попыталась перерезать горло спящей 12-летней дочери. Крики девочки услышал ее отец и, подбежав, успел оттолкнуть супругу.

