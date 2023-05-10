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14:22, 10 мая 2023Россия

Армия России сбила украинский Су-27 в небе над Харьковской областью

Минобороны России: украинский Су-27 сбит в небе над Харьковской областью

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские военнослужащие сбили истребитель Су-27 ВВС Украины в небе над Харьковской областью. Об этом в среду, 10 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны в районе населенного пункта Изюм, уточнили в военном ведомстве.

Помимо этого, за минувшие сутки Армия России перехватила четыре ракеты, выпущенные из американской РСЗО HIMARS. Также за сутки в зоне спецоперации было сбито десять украинских беспилотников.

Кроме того, на брифинге представитель Минобороны России сообщил об уничтожении до 80 солдат Вооруженных сил Украины на херсонском направлении. Помимо этого, на указанном направлении была уничтожена САУ «Акация» калибра 152 миллиметра.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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