Стало известно о взаимодействии генерала Суровикина с ЧВК «Вагнер»

Ura.ru: генерал Липовой заявил, что Суровикин около года взаимодействует с ЧВК «Вагнер»

Бывший командующий Объединенной группировкой войск, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин около года взаимодействует с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине. Об стало известно Ura.ru от председателя президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майора Сергея Липового.

По его словам, генерал Суровикин пока является самым опытным руководителем с боевым стажем. «С ЧВК "Вагнер" он взаимодействует на протяжении года при проведении специальной военной операции, и он является однозначным связующим звеном. Тут еще надо учитывать оборотную сторону медали в плане того, что Евгений Пригожин хорошо знает Суровикина как опытного командира, и ему в большей степени доверяет», — пояснил Липовой.

Он отметил, что налаживать диалог с вагнеровцами Суровикин начал, когда еще занимал пост командующего объединенной группировкой войск на спецоперации. Совместная деятельность двух структур обычно приводила к успеху, обратил внимание Липовой.

«Судя по всему, было принято решение вышестоящим руководством о назначении Суровикина непосредственно куратором этой частной военной компании», — поделился в беседе с агентством председатель «Офицеров России».

До этого появились данные о том, что генерал Суровикин станет связующим звеном между вагнеровцами и Минобороны России при принятии решений в ходе ведения боевых действий.

В апреле основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что Суровикин принимал участие при принятии решения о начале боев за Артемовск.

Сергей Суровикин занимал должность командующего Объединенной группировкой войск СВО с 8 октября 2022 года по 11 января 2023-го. В период его руководства начались массированные удары по инфраструктуре Украины. Регулярно они стали происходить после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.

