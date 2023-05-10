Столтенберг оценил вероятность участия НАТО в возможном конфликте вокруг Тайваня

WP: глава НАТО Столтенберг исключил участие альянса в возможном конфликте вокруг Тайваня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал вероятность участия альянса в возможном конфликте вокруг Тайваня. Соответствующий вопрос ему задали журналисты газеты Washington Post.

Столтенберг исключил участие альянса в возможном конфликте вокруг Тайваня и подчеркнул, что НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы. По его мнению, блок не объединится с членами из Азии, а гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию стран-участниц.

