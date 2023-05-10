Тело женщины нашли на дереве в российском регионе

В микрорайоне Черниковка в Уфе на дереве нашли тело женщины

Тело женщины нашли на дереве в Уфе. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Башкирии, передает РИА Новости.

Следователи уточнили, что тело женщины обнаружили местные жители в микрорайоне Черниковка. Пока неизвестно, как там оказалась погибшая. Причины смерти россиянки выясняются.

Ранее на мусорном полигоне в поселке Чернышевск Забайкальского края нашли тело новорожденной девочки. Медицинская экспертиза установила, что девочка была рождена мертвой.

До этого жители Новороссийска Краснодарского края обнаружили на козырьке подъезда дома на Анапском шоссе разорванное практически пополам тело мужчины. Местные рассказали, что услышали громкий хлопок, после чего нашли погибшего.