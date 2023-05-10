В стратосфере Земли выявлены аэрозоли вулкана Тонга

В стратосфере Северного полушария выявлены аэрозоли извержения вулкана Тонга

Международная команда ученых под руководством специалистов из Института физики атмосферы (IAP) Академии наук Китая обнаружила аэрозоли извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в стратосфере Северного полушария Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Bulletin.

Обнаружить последствия извержения, произошедшего в январе 2022 года, удалось случайно в рамках проекта по зондированию водяного пара, озона и частиц (SWOP). Авторы отмечают, что это первый случай, когда аэрозоли были выявлены в стратосферных западных районах Северного полушария.

Аэрозоль Тонга идентифицировали по распределению частиц в диаметре, которые соответствовали размеру приблизительно 0,42-1,27 микрометра, что больше, чем стандартный размер (0,22-0,42 микрометра) стратосферных аэрозолей.

Открытие свидетельствует, что извержения вулканов оказывают потенциальное влияние на климат на глобальном и региональном уровнях. В будущих исследованиях планируется рассмотреть механизмы, которые привели к разделению слоев аэрозоля и водяного пара в шлейфе Тонга.

В апреле 2023 года сотрудники Университета Майами сообщили, что извержение вулкана Тонга стало крупнейшим за последнее столетие. Мощность взрыва составила около 15 мегатонн.