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14:19, 10 мая 2023Мир

Ватикан раскрыл реакцию России и Украины на план по мирному урегулированию

Госсекретарь Ватикана заявил о контактах с РФ и Украиной по плану мирного урегулирования

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Москва и Киев не высказывали опровержений в отношении плана Ватикана по мирному урегулированию. Реакцию России и Украины на эту инициативу раскрыл госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, его слова передает ТАСС.

Кардинал рассказал, что у Ватикана состоялись контакты с российской и украинской стороной по вопросу миссии Святого престола по урегулированию кризиса. Он добавил, что по этой теме есть новости, но они конфиденциальные.

«[Россия и Украина] сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, в которых с обеих сторон выяснилось, что это было недопонимание, недоразумение», — заявил Паролин.

Ранее Папа Римский Франциск рассказал, что Ватикан проводит «мирную миссию» по урегулированию на Украине, не уточнив подробностей. Понтифик подчеркнул, что добиться мира можно только через открытые каналы, и пообещал сделать для этого все возможное.

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Виктория Кондратьева
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