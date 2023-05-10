Серия восхождений на горные перевалы пройдет в КЧР

Серия восхождений в честь Битвы за Кавказ пройдет в КЧР

В Карачаево-Черкесии организуют серию восхождений на горные перевалы в честь 80-летия Битвы за Кавказ. Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках проекта „Кавказский рубеж“ планируется организовать серию восхождений на перевалы Карачаево-Черкесии — Марухский, Санчарский, Клухорский, Махарский и Пхия», — рассказал исполняющий обязанности ректора КЧГУ Таусолтан Узденов.

Он также сообщил, что для участников восхождений организуют историко-просветительские экскурсии, также они проведут работы по облагораживанию памятников. Лекции, которые снимут во время восхождений, будут показывать в школах республики.

Проект стартовал перед 78-й годовщиной со Дня Победы. Мероприятие началось с лекции от доктора исторических наук, профессора КЧГУ Аскербия Койчуева у Музея-памятника защитникам перевалов Кавказа.