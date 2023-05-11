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11:46, 11 мая 2023Мир

Бывший аналитик ЦРУ предсказал изгнание Зеленского в случае провала контратаки

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон считает, что Зеленского ждет изгнание в случае разгрома ВСУ

Фото: Essi Lehto / Reuters

Если контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет успешным, президента страны Владимира Зеленского в лучшем случае ждет изгнание, предсказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению Джонсона, такой исход был бы наилучшим для политика, «обманувшего» своих избирателей. «Зеленский, когда баллотировался в президенты, обещал, что принесет примирение, а как только оказался на посту, сделал полный разворот на 180 градусов», — пояснил экс-аналитик.

Он также считает, что Зеленский решил поддержать неонацистов и «принять меры по уничтожению и стиранию русской культуры и русского наследия».

В интервью тому же каналу подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что главная цель Вашингтона в противостоянии Украины с Россией заключается в том, чтобы нанести как можно больше вреда Москве.

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Виктория Кондратьева
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