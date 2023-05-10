Офицер Дэвис заявил, что США как можно дольше затянут конфликт на Украине ради вреда РФ

Главная цель Вашингтона в противостоянии Украины с Россией заключается в том, чтобы нанести как можно больше вреда Москве. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис.

По его словам, руководство США понимает, что у Киева нет шансов в военном противостоянии. Однако президента Байдена это не заботит, так как реальные интересы Штатов далеки от победы Украины. «Их это не беспокоит. Все свидетельствует о том, что главная цель — нанести вред России. [Глава Пентагона Ллойд] Остин ведь говорил об этом прямо. При этом их не волнует, ценой скольких человеческих жизней эта цель будет достигнута», — сказал военный.

В связи с этим эксперт допустил, что США постараются затянуть конфликт на максимально длительный срок.

3 мая Дэвис указал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется сделать выбор между продолжением боевых действий, которые могут привести к новым потерям территорий, и мирными переговорами. Он отметил, что Киев не готов идти на сделки, по которым потерянные территории останутся под контролем России, но реальность такова, что у него нет возможности полностью вытеснить Российскую армию.