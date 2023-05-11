Украинский дрон атаковал административное здание в граничащем с Украиной регионе

Глава Брянской области Богомаз заявил об атаке БПЛА на административное здание в Стародубе

Административное здание в городе Стародубе Брянской области было атаковано украинским беспилотником. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших в результате ЧП нет, на месте работают оперативные службы.

9 мая Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Курковичи. Он уточнил, что один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада. В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей. Еще одним снарядом была повреждена спортивная площадка.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования. Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.