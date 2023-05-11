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12:01, 11 мая 2023Путешествия

В России анонсировали скорый запуск рейсов в Грузию

Российские авиаперевозчики планируют начать полеты в Грузию на следующей неделе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские авиаперевозчики анонсировали скорый запуск рейсов в Грузию. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакругах.

«Старт полетов из России в Грузию планируется на следующей неделе», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что туристы резко начали искать авиабилеты в Грузию на фоне новостей о восстановлении авиасообщения с Россией с 15 мая. Так, интерес к перелетам по данному направлению вырос в семь раз. Сейчас стоимость билета с пересадкой в июне начинается от 40 тысяч рублей в обе стороны.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указы, облегчающие туристические поездки между Россией и Грузией. Таким образом, запрет на воздушные перевозки, действовавший с 8 июля 2019 года, утратил свою силу.

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Валентина Процкова
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