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19:14, 10 мая 2023Путешествия

Россияне бросились искать билеты в Грузию

Интерес к перелетам в Грузию вырос в семь раз после новости о возобновлении авиасообщения

Фото: Эмин Джафаров/ Коммерсантъ

Российские туристы бросились искать билеты в Грузию — интерес к перелетам по данному направлению вырос в семь раз после новости о возобновлении авиасообщения с 15 мая. Об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики «Яндекс Путешествий».

Специалисты выяснили, что в среднем пользователи сервиса планируют поездки в Грузию на семь дней, больше всего россиян интересует посещение страны в летний период. В настоящее время цена рейсов с пересадкой в июне начинается от 40 тысяч рублей за человека в обе стороны.

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Кроме того, аналитики зафиксировали рост спроса на отели в Грузии. Самым популярным городом для поездок стал Тбилиси. Стоимость проживания в отелях категории три звезды на неделю на двоих в столице стартует от 20 тысяч рублей.

Ранее главный редактор агентства Aviaport Олег Пантелеев заявил, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено не раньше, чем через две недели. Эксперт подчеркнул, что при желании грузинской стороны Тбилиси может стать еще одним хабом для российских туристов и авиаперевозчиков.

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Валентина Процкова
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